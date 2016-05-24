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    ​Экспертиза: На борту самолета EgyptAir произошел взрыв

    Обследование останков тел упавшего самолета A320 авиакомпании EgyptAir указывает на то, что на борту произошел взрыв

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Обследование останков тел упавшего самолета A320 авиакомпании EgyptAir указывает на то, что на борту произошел взрыв.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя египетской судебно-медицинской экспертизы.

    При этом, по его словам, следы взрывчатых веществ пока не найдены.

    Самолет Airbus A320 упал, совершая рейс из Парижа в Каир в ночь на 19 мая. На его борту находились 66 человек: 56 пассажиров, три сотрудника службы безопасности и семь членов экипажа, все они погибли.

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