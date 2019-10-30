Эксперты зафиксировали крупнейшую утечку данных с банковских карт

Эксперты по кибербезопасности из компании Group-IB нашли в Сети базу с 1,3 миллиона данных платежных карт. Об этом сообщается на сайте организации, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Это крупнейшая подобная утечка, утверждают специалисты. Базу опубликовали в Сетиоктября, за нее просятмиллионов долларов.Почти все находящиеся в документе платежные карты принадлежат клиентам индийских банков, аот общего числа — выданы одной финансовой организацией.Также около одного процента опубликованных карт относятся к колумбийскому банку.