Эксперты ВОЗ прибыли в Китай для расследования причин коронавируса

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Китай для расследования причин возникновения нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Команда экспертов ВОЗ под руководством (помощника гендиректора – ред.) Брюса Эйлварда только что приехала в Китай, чтобы заложить основы для работы международной группы", - сказал он.

Эксперты ВОЗ, в частности, будут оказывать помощь властям Китая в расследовании причин появления нового типа коронавируса.