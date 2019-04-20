Эксперты девяти агентств подтвердили участие в оценке модернизации Boeing 737 MAX

Эксперты девяти международных авиарегуляторов подтвердили участие в оценке успехов корпорации Boeing по модернизации систем самолетов 737 MAX.

Об этом сообщило в пятницу Федеральное авиационное управление (ФАУ) США на своем сайте, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Эксперты девяти агентств гражданской авиации подтвердили свое участие в совместной комиссии по контролю над модернизацией систем самолетов Boeing 737 MAX, созданной ранее в этом месяце ФАУ. Команда комиссии займется всеобъемлющей оценкой сертификации автоматической системы контроля полета", - говорится в заявлении ФАУ.

По данным авиарегулятора, в состав комиссии войдут представители Австралии, Бразилии, Канады, Китая, ЕС, Японии, Индонезии, Сингапура и ОАЭ. Первое заседание намечено на 29 апреля, всего же, как ожидается, работа комиссии займет 90 дней.

В начале апреля ФАУ объявило о создании совместной комиссии по контролю за модернизацией систем самолетов Boeing 737 MAX. По данным ФАУ, контролирующий орган будет сотрудничать с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), а также международными авиарегуляторами.

Ранее авиакомпания Boeing заявила об успешном проведении испытаний обновленного программного обеспечения самолетов 737 MAX 8. По данным агентства Reuters, изменения были внесены в систему MCAS. В компании уточнили, что в ближайшие недели обновленное ПО представят экспертам ФАУ.