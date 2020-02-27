Эксперты подсчитали размер ущерба мировому туризму от коронавируса

Кризис вокруг заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может обойтись мировому туризму в 22 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила председатель Всемирного совета по туризму и путешествиям Глория Гевара в опубликованном интервью газете El Mundo.

"Все еще рано знать это, но во Всемирной туристской организации при сотрудничестве со специалистами из Oxford Economics мы провели предварительные расчеты, согласно которым этот кризис обойдется сектору как минимум в 22 млрд долларов США", - уточнила Гевара. Она добавила, что "граждане Китая - это путешественники, которые тратят больше всего, когда куда-то отправляются".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.