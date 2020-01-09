Эксперты Минобороны Украины вылетели в Иран

Причины авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана будет устанавливать Иран.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Также в пресс-службе добавили, что техническое расследование на территории других государств возложено на Национальное бюро по расследованию авиапроисшествий. "Бюро может привлекать к работе, в случае необходимости, другие государственные и правоохранительные органы", - сообщили в МВД.

Кроме этого, если Иран допустит следователей и экспертов, украинская сторона будет проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил что самолёт Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран.