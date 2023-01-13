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Эксперт: Заявления Макрона приведут к ухудшению отношений с Алжиром

Эксперт: Заявления Макрона приведут к ухудшению отношений с Алжиром Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отказе извиняться перед Алжиром за 132-летний период колонизации негативно повлияет на двусторонние отношения и осложнит процесс примирения двух стран.
Другие страны
13 января 2023 г. 10:35
Эксперт: Заявления Макрона приведут к ухудшению отношений с Алжиром

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отказе извиняться перед Алжиром за 132-летнюю колонизацию негативно скажутся на двусторонние отношения и осложнит процесс примирения двух стран.

Об этом Report заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

Он подчеркнул, что для алжирцев память о колониальном прошлом – не пустой звук.

Однако, по мнению эксперта, вряд ли стоит ожидать значимых политических, и тем более экономических последствий.

"В предыдущие годы были сделаны гораздо более резкие заявления, были и негативные последствия - вплоть до отзыва алжирского посла из Парижа. Сейчас подобного мы не увидим", - предположил Бочаров.

Эксперт напомнил, что в прошлом году был сделан важный шаг: состоялся визит Эммануэля Макрона в Алжир, который, как ожидалось, должен был способствовать хотя бы частичной нормализации двусторонних отношений. В 2023 году, вероятно, состоится визит президента Алжира Абдельмаджида Теббуна во Францию.

"Если визит состоится, вряд ли стоит ожидать прорыва в восприятии странами истории отношений Франции и Алжира. Однако стороны понимают важность продолжения диалога", - заключил И.Бочаров.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Makronun açıqlamaları Əlcəzair ilə münasibətlərin pisləşməsinə səbəb olacaq”
Версия на английском языке Expert: Macron's statement will work relations with Algeria

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