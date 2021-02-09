Эксперт заявил об отсутствии доказательств появления COVID-19 в Ухане

Специалисты не обладают достаточными данными, чтобы установить, каким образом коронавирус попал на рынок морепродуктов в Ухане

Ученые не обладают доказательствами того, что коронавирус нового типа был в Ухане до декабря 2019 года, когда там была зафиксирована вспышка заболевания. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом cегодня на специальном брифинге по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане заявил проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа и компании "Ванькэ" Лян Ваньнянь.

"Мы провели исследование случаев заболевания пневмонией в Ухане и провинции Хубэй", - сказал он. "Нет доказательств того, что вирус распространялся в Ухане до декабря 2019 года", - указал Лян Ваньнянь.

Специалисты не обладают достаточными данными, чтобы установить, каким образом коронавирус нового типа попал на рынок морепродуктов "Хуанань" в китайском Ухане, где был впервые выявлен, сообщил Лян Ваньнянь

"Базируясь на имеющейся информации, невозможно сказать, как вирус появился на рынке", - сказал он.

Ученые пока не обнаружили в дикой природе коронавирус, являющийся прямым предшественником вызвавшего пандемию штамма SARS-CoV-2, несмотря на схожесть форм, выявленных у летучих мышей и панголинов, сообщил Лян Ваньнянь.

"Как полагают [некоторые специалисты], коронавирусы, обнаруженные у летучих мышей и панголинов, тесно связаны с новым коронавирусом, некоторые указывают на то, что эти животные могут быть переносчиком нового коронавируса, - отметил Лян Ваньнянь. - Но пока этой корреляции недостаточно, чтобы утверждать, что вирусы, переносимые двумя животными, стали прямыми предками нового коронавируса".