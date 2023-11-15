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Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира

Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира Западные СМИ привержены политике двойных стандартов, особенно в контексте вопросов, затрагивающих мусульман и страны с мусульманским большинством.
Другие страны
15 ноября 2023 г. 17:44
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира

Западные СМИ привержены политике двойных стандартов, особенно когда дело касается мусульман и стран с мусульманским большинством.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик в области международных отношений Халид Таймур Акрам.

По его мнению, это происходит потому, что западные правительства ставят во главу угла свои стратегические интересы и альянсы, а не беспристрастную статистику.

В качестве примера, Х.Акрам привел текущий конфликт Израиль-ХАМАС: "Действия Израиля, включая гибель гражданского населения, неадекватно освещаются западными СМИ".

Эксперт подчеркнул, что в ходе Второй карабахской войны западные страны также применяли такой подход.

По словам эксперта, США и другие западные страны последовательно поддерживали Армению, оказывая ей помощь вооружением и т.д.

"После более чем трех десятилетий конфликта и многочисленных кровопролитных боев Азербайджанская Республика успешно вернула себе оккупированный армянами Карабах. В результате победа Азербайджана означала не только поражение армянских войск, но и торжество справедливости, и нанесла существенный удар по тем странам, которые поддерживали Армению в конфликте", - заключил Х.Акрам.

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Версия на английском языке Pakistani analyst: ‘When it comes to the Muslim world, the Western media is committed to the policy of double standards’
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Qərb siyasətçiləri və mediası müsəlman dünyası ilə bağlı qərəzlidir”

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