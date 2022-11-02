Политолог: Стратегически Россия уже проиграла войну по всем параметрам

Стратегически Россия войну уже проиграла по всем параметрам. Победить Украину, которая обладает, огромной западной поддержкой, Россия не в состоянии

Стратегически Россия уже проиграла войну по всем параметрам. Победить Украину, которая обладает огромной западной поддержкой, РФ не в состоянии.

Об этом Report заявил украинский политолог Юрий Райхель.

"Чисто психологически Путин не понимает военного аспекта войны. Он считает, что такими ударами сможет добиться чего-то от Киева. Путину не столько нужны переговоры с Украиной, сколько переговоры с США, чтобы коллективный Запад признал в нем равного партнера",- считает эксперт.

По его словам, Запад не признает Владимира Путина равным партнером: "Он стал изгоем, что страшно напрягает российского президента. Поэтому Путин ищет выходы из этого состояния, один из которых - действия в Украине".

Райхель считает, что в настоящее время президент РФ попытается отвлечь внимание россиян от всех проблем, которые породила мобилизация: "Путин думает, что если нет побед на фронте, то надо создать иллюзию победы используя пиар, а для этой идеи годятся и ракетные обстрелы Украины".

По его мнению, с декабря в России явно проявятся результаты западных санкций. "Поэтому Путину важно к этому времени добиться хоть каких-либо результатов войны с Украиной. Путин отступить не может, поэтому ситуация будет ухудшаться",- считает эксперт.

Он добавил, что если рассматривать с чисто военной точки зрения, то говорить о коренном переломе в войне можно, но не везде. "Если говорить о юге, в частности о Херсонской области, там наступил стратегический перелом, который имеет оперативный характер. На восточном фронте, у украинской армии будут оперативные и тактические успехи. Таким образом, мы можем говорить о частичном переломном моменте",- сказал Ю.Райхель.