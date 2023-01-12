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Эксперт: Страны НАТО должны увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине

Эксперт: Страны НАТО должны увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине Страны-члены НАТО и другие производители оружия во всем мире должны увеличить военное производство, чтобы помочь Украине, ставшей жертвой российской военной агрессии.
Другие страны
12 января 2023 г. 11:33
Эксперт: Страны НАТО должны увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине

Страны НАТО должны увеличить военное производство, чтобы помочь Украине противостоять российской военной агрессии.

Об этом Report заявил вице-президент базирующегося в Братиславе Глобального аналитического центра GLOBSEC Роланд Фрейденштейн (Roland Freudenstein).

По его словам, недавние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об истощении военных запасов альянса являются своего рода предупреждением. "Но я уверен, что друзья Украины предпримут необходимые шаги и поставят оружие вовремя", - сказал Фрейденштейн.

По мнению эксперта, 2023 год будет тяжелым в этом отношении, но Украина выстоит с помощью коллективного Запада.

"Если не в этом, то в 2024 или 2025 году в России произойдет серьезный военный, экономический спад и, следовательно, рано или поздно страну ждет политическая катастрофа", - добавил Фрейденштейн.

Комментируя перспективы расширения Североатлантического альянса, эксперт заявил, что двери НАТО остаются открытыми.

По его словам, вступление Финляндии и Швеции в НАТО - это не только военный толчок для альянса, но также прямо противоположное тому, чего хотел добиться президент РФ Владимир Путин.

"Украина получит существенные гарантии безопасности и дальнейшую масштабную помощь для своей обороны, чтобы дать отпор российскому вторжению. И в какой-то момент возможно даже станет членом НАТО именно из-за того, что делает Россия, и не только начиная с 2022 года", - считает эксперт.

Россия должна понять, что не НАТО отчаянно стремится к расширению, а соседи РФ сами заинтересованы вступить в альянс, потому что хотят остаться свободными странами, заключил Роланд Фрейденштейн.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “NATO ölkələri Ukraynaya yardım etmək üçün silah istehsalını artırmalıdır”

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