Эксперт: Страны НАТО должны увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине

Страны НАТО должны увеличить военное производство, чтобы помочь Украине противостоять российской военной агрессии.
Об этом Report заявил вице-президент базирующегося в Братиславе Глобального аналитического центра GLOBSEC Роланд Фрейденштейн (Roland Freudenstein).
По его словам, недавние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об истощении военных запасов альянса являются своего рода предупреждением. "Но я уверен, что друзья Украины предпримут необходимые шаги и поставят оружие вовремя", - сказал Фрейденштейн.
По мнению эксперта, 2023 год будет тяжелым в этом отношении, но Украина выстоит с помощью коллективного Запада.
"Если не в этом, то в 2024 или 2025 году в России произойдет серьезный военный, экономический спад и, следовательно, рано или поздно страну ждет политическая катастрофа", - добавил Фрейденштейн.
Комментируя перспективы расширения Североатлантического альянса, эксперт заявил, что двери НАТО остаются открытыми.
По его словам, вступление Финляндии и Швеции в НАТО - это не только военный толчок для альянса, но также прямо противоположное тому, чего хотел добиться президент РФ Владимир Путин.
"Украина получит существенные гарантии безопасности и дальнейшую масштабную помощь для своей обороны, чтобы дать отпор российскому вторжению. И в какой-то момент возможно даже станет членом НАТО именно из-за того, что делает Россия, и не только начиная с 2022 года", - считает эксперт.
Россия должна понять, что не НАТО отчаянно стремится к расширению, а соседи РФ сами заинтересованы вступить в альянс, потому что хотят остаться свободными странами, заключил Роланд Фрейденштейн.