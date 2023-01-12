Эксперт: Страны НАТО должны увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине

Страны-члены НАТО и другие производители оружия во всем мире должны увеличить военное производство, чтобы помочь Украине, ставшей жертвой российской военной агрессии.

Страны НАТО должны увеличить военное производство, чтобы помочь Украине противостоять российской военной агрессии.

Об этом Report заявил вице-президент базирующегося в Братиславе Глобального аналитического центра GLOBSEC Роланд Фрейденштейн (Roland Freudenstein).

По его словам, недавние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об истощении военных запасов альянса являются своего рода предупреждением. "Но я уверен, что друзья Украины предпримут необходимые шаги и поставят оружие вовремя", - сказал Фрейденштейн.

По мнению эксперта, 2023 год будет тяжелым в этом отношении, но Украина выстоит с помощью коллективного Запада.

"Если не в этом, то в 2024 или 2025 году в России произойдет серьезный военный, экономический спад и, следовательно, рано или поздно страну ждет политическая катастрофа", - добавил Фрейденштейн.

Комментируя перспективы расширения Североатлантического альянса, эксперт заявил, что двери НАТО остаются открытыми.

По его словам, вступление Финляндии и Швеции в НАТО - это не только военный толчок для альянса, но также прямо противоположное тому, чего хотел добиться президент РФ Владимир Путин.

"Украина получит существенные гарантии безопасности и дальнейшую масштабную помощь для своей обороны, чтобы дать отпор российскому вторжению. И в какой-то момент возможно даже станет членом НАТО именно из-за того, что делает Россия, и не только начиная с 2022 года", - считает эксперт.

Россия должна понять, что не НАТО отчаянно стремится к расширению, а соседи РФ сами заинтересованы вступить в альянс, потому что хотят остаться свободными странами, заключил Роланд Фрейденштейн.