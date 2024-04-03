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Эксперт сравнил мощность землетрясения на Тайване с 32 ядерными бомбами

Эксперт сравнил мощность землетрясения на Тайване с 32 ядерными бомбами Землетрясение, произошедшее на Тайване, приблизительно эквивалентно по мощности 32 ядерным бомбам, сброшенным на Хиросиму в 1945 году.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 11:16
Эксперт сравнил мощность землетрясения на Тайване с 32 ядерными бомбами

Землетрясение, произошедшее на Тайване, приблизительно эквивалентно по мощности 32 ядерным бомбам, сброшенным на Хиросиму в 1945 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил бывший глава сейсмологического центра Центрального метеорологического управления острова Го Кайвэнь.

При этом одно из самых мощных из зарегистрированных на Тайване землетрясений, случившееся в 1999 году, высвободило энергию, равную взрыву 46 ядерных бомб, отметил специалист.

Отметим, что утром у восточного побережья Тайваня были зафиксированы землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6. В результате землетрясения погибли семь человек, пострадали 711.

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Версия на английском языке Expert says Taiwan earthquake has energy equivalent to around 32 atomic bombs dropped on Hiroshima

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