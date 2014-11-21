Эксперт: После недавних выборов в Конгресс президент США может столкнуться с трудностями

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "После последних промежуточных выборов в Конгресс США, Республиканская партия укрепит свои позиции. Теперь они составляют большинство в обеих палатах Конгресса, в связи с чем президент США может столкнуться с трудностями, будет больше конфронтации и меньше сотрудничества между демократами и республиканцами".

Как сообщает Report, об этом заявил находящийся в Баку профессор департамента политических наук американского Университета Шеперд (Shepherd) Джозеф Роббинс в ходе круглого стола с группой азербайджанских журналистов.

По его словам, несмотря на преимущество республиканцев, президент США (демократ – ред.) еще может наложить вето на решения Конгресса: "Но, в целом, люди имеют мало надежд на сотрудничество между политическими силами страны".

Говоря о возможности победы республиканцев на президентских выборах в 2016-м году, он отметил, что в этом вопросе основную роль могут сыграть испаноговорящее население США: "В настоящее время президент Обама намеревается добиться принятия закона о мигрантах и выдаче паспортов. Республиканцы же противостоят этому. Если республиканцы пойдут до конечного результата, это может сказаться на их шансах на победу, учитывая, что эта часть населения имеет большой вес в голосовании".

Профессор также отметил, что, по его мнению, победа республиканцев на промежуточных выборах не приведет к серьезным изменениям во внешней политике США, поскольку исторически именно президент принимает решения в этих вопросах.

Отвечая на вопрос, по поводу политики Б.Обамы по отношению к Южному Кавказу, Д.Роббинс сказал, что "был бы рад, если администрация президента США активно сотрудничала со странами региона, особенно со странами, с которыми имеется взаимный интерес".