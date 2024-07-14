Эксперт: Политическая борьба в США после покушения станет еще более ожесточенной

Попытка убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа показывает, что выборы пройдут в напряженной обстановке.

Попытка убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа показывает, что выборы пройдут в напряженной обстановке.

Об этом сообщил Report политолог Ильяс Гусейнов.

"Следует учитывать, что последние президентские выборы прошли в условиях жесткой конкуренции. Однако это покушение показывает, на какие коварные шаги способны оппоненты Трампа. В истории США и раньше были случаи убийств политических оппонентов. Убийство Джона Кеннеди в 2011 году является наглядным примером. Немыслимо, чтобы такое могло произойти в наше время", - сказал И.Гусейнов.

Политолог отметил, что инцидент свидетельствует о халатности правоохранительных органов США:

"Человек, который хотел убить Трампа, был подготовлен заранее. Если люди, совершившие покушение на Дональда Трампа, являются представителями демократов, это явно увеличивает его преимущество в политической борьбе. Я думаю, что это событие укрепит позиции Трампа. После покушения политическая борьба в США обострится.

Отметим, что во время митинга Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии на президентских выборах этого года, в американском штате Пенсильвания прозвучали выстрелы, и политик получил ранение.