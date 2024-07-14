Евгений Минченко: Покушение на Трампа повышает его шансы на победу в выборах

Покушение на Дональда Трампа, 45-го президента США, может повысить его шансы на победу на президентских выборах в ноябре.

Покушение на Дональда Трампа, 45-го президента США, может повысить его шансы на победу на президентских выборах в ноябре.

Как передает Report, об этом заявил российский политтехнолог, специалист по политическим и избирательным процессам в США Евгений Минченко.

"Полагаю, это очень сильно увеличивает шансы Трампа на победу, усиливает его образ "воина, противостоящего системе". На фоне недееспособного Байдена "протестный и мужественный" Трамп выглядит куда убедительнее", - отметил он.

Эксперт считает, что анализ мотивов и обстоятельств данного покушения следует проводить с учетом крайне негативного отношения к Трампу в американских либеральных СМИ.

"Важно отметить "атмосферу ненависти" в отношении Трампа в ряде американских СМИ. Трампа очень сильно демонизируют, представляют его, как "страшную угрозу для американской демократии". Даже если предположить, что покушавшийся был стрелком-одиночкой, то часть ответственности в определенной мере несут СМИ либерального толка", - сказал Минченко.

Между тем канал CNN со ссылкой на базы данных избирателей Пенсильвании сообщил, что подозреваемый в покушении на Трампа был членом Республиканской партии. По данным, 20-летний Томас Мэттью Крукс является зарегистрированным избирателем и впервые сможет проголосовать в 2024 году.

Напомним, что во время выступления перед избирателями в штате Пенсильвания на Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии на президентских выборах этого года в США, было совершено покушение.