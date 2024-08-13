Эксперт: Объединение стран ЦА должно идти путем "мягкой" регионализации

Объединение стран Центральной Азии должно идти путем "мягкой" регионализации.

Объединение стран Центральной Азии должно идти путем "мягкой" регионализации.

Как передает корреспондент Report из Казахстана, об этом заявил руководитель центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Тасым Риззат в ходе видеомоста Астана-Москва-Бишкек-Ташкент-Душанбе, который прошел на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik-Казахстан.

Он также отметил, что центральноазиатским странам жизненно необходимо выступать единым фронтом.

"Однако этот процесс должен идти путем "мягкой" регионализации. Это подразумевает подключение негосударственных структур. Например, в канун Консультативной встречи глав государств Центральной Азии состоялся первый форум историков стран региона", - сказал Тасым Риззат.

Он напомнил, что аналогичный форум историков проходил 40 лет назад в Таджикистане, и в его рамках был подписан ряд соглашений, одно из которых касалось планов по созданию единого учебника истории народов Центральной Азии и обеспечения доступа к архивным материалам.

"Сегодня же речь идет о формировании общей региональной идентичности", - добавил он.

По его мнению, необходимо усилить связи между молодежью стран региона: "Средний возраст в наших странах 29 лет и их усилия следует направить на объединение. Нам необходимо создание своего единого медиапространства".

Директор Центра геополитических исследований Российско-Таджикского (Славянского) университета Гузель Майтдинова поддерживает идею казахстанского эксперта о создании единого медиапространства.

"Мы мало знаем о жизни в соседних странах. Однако следует заново узнать друг друга, потому что выросло новое поколение, которое будет в будущем проводить внешнюю политику и формировать новое предоставление о регионе. Нам нужен позитивный имидж о Центральной Азии", - отметила Майтдинова.

Напомним, в Астане 9 августа текущего года состоялся саммит глав государств Центральной Азии. По итогам мероприятия приняты ряд документов, в числе главных: Стратегия развития региональной кооперации "Центральная Азия-2040" и Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

Кульпаш Конырова