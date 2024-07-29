Эксперт: На открытии летних Олимпийских игр проявлено неуважение к французскому народу

На открытии XXXIII летних Олимпийских игр в Париже проявлено неуважение к народу Франции.

На открытии XXXIII летних Олимпийских игр в Париже проявлено неуважение к народу Франции.

Об этом французскому бюро Report заявил президент Ассоциации поколений Франции Тьерри Пруво (Thierry Prouvost).

По его словам, граждане Франции были шокированы во время церемонии открытия летних Олимпийских игр.

"Потому что было проявлено неуважение к французскому народу, его религии, истории, гениальным личностям. Это было сделано на глазах у государства, которое к тому же позволило транслировать под видом искусства оскорбительные кадры, шокирующие людей. И это при том, что государство должно быть блюстителем закона", - сказал Пруво.

Глава ассоциации назвал показ французской королевы Марии-Антуанетты с отрубленной головой неуважением к французскому народу.

"Это не только безвкусное искусство, это событие, шокирующее людей. На сцене был оскорблен пророк христиан. Это оскорбление всех христиан в целом. А выход на сцену обнаженной и бородатой женщины - это вообще позорное событие", - заявил французский эксперт.