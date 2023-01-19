Эксперт: Изменение порядка использования права вето в Совбезе ООН маловероятно

На данный момент принятие решения относительно использования права вето в Совете Безопасности ООН маловероятно.

На данный момент внесение изменений в порядок использования права вето в Совете Безопасности ООН маловероятно.

Об этом Report заявил политолог Ровшан Ибрагимов.

По его словам, Генеральная Ассамблея, которая предложила провести дебаты по этому поводу, может только обсуждать, рекомендовать. Но она не в силах изменить Устав ООН без участия постоянных представителей СБ ООН, которыми являются Россия, Франция, США, Китай, Великобритания, имеющих право вето на это.

Эксперт подчеркнул, что есть довольно большое количество резолюций, принятых Генассамблеей за весь исторический период ее существования, которые не реализовывались.

"К примеру, была принята резолюция, которая гласит, что развитые страны обязаны способствовать прогрессу в развивающемся мире и отсталых странах, поскольку их благополучие непосредственно связанно с ресурсами бывших колоний, но никто никогда всерьез не воспринимал ее", - добавил он.

Эксперт отметил, что те, кто обычно спекулируют по этой теме, не совсем понимают, как работают внутренние механизмы ООН.

"Если бы реформы были бы возможны, это произошло бы еще в годы холодной войны", - заключил Р. Ибрагимов.

Ранее председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН, выступая на заседании, заявил, что в апреле должны состояться дебаты по вопросу применения права вето в Совете Безопасности.

Согласно принятой в апреле 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, заседание этого органа будет созываться каждый раз при использовании права вето в Совбезе кем-либо из государств - постоянных членов.