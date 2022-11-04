Эксперт: Иран бросает вызов не только своему народу, но и всему международному сообществу

Исходя из происходящих в Иране событий можно сделать вывод, что эта страна бросает вызов не только своему народу, но и всему международному сообществу.

Исходя из происходящих в Иране событий можно сделать вывод, что эта страна бросает вызов не только своему народу, но и всему международному сообществу.

Об этом Report заявил политолог Тофиг Аббасов.

По его словам, Иран активно пользуется пустотами в вопросах исполнения международного права, с которыми в настоящее время сталкивается мир.

"Очень печально, что Иран при разрешении многих вопросов применяет однобокую политику", - добавил Т. Аббасов.

Говоря о нарушениях международного права Ираном, политолог также коснулся темы поставок Тегераном вооружения ведущей войну стране: "Иран компенсирует свои экономические потери, вызванные многолетними санкциями, продажей оружия. При этом Иран и Россия несут большую ответственность за все происходящее сейчас в Украине".

Эксперт считает, что многочисленные санкции в отношении иранских официальных лиц пока не дают никаких результатов.

"Хотя если официальный Тегеран будет дальше проявлять несговорчивость, безусловно, добром это не кончится", - сказал Т. Аббасов.

"Иран сейчас находится в состоянии международной изоляции, и ему нужно как можно больше дорожить отношениями с теми странами, с которыми еще имеется связь", - резюмировал политолог.