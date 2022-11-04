О нас

Эксперт: Иран бросает вызов не только своему народу, но и всему международному сообществу

Эксперт: Иран бросает вызов не только своему народу, но и всему международному сообществу Исходя из происходящих в Иране событий можно сделать вывод, что эта страна бросает вызов не только своему народу, но и всему международному сообществу.
Другие страны
4 ноября 2022 г. 17:17
Эксперт: Иран бросает вызов не только своему народу, но и всему международному сообществу

Исходя из происходящих в Иране событий можно сделать вывод, что эта страна бросает вызов не только своему народу, но и всему международному сообществу.

Об этом Report заявил политолог Тофиг Аббасов.

По его словам, Иран активно пользуется пустотами в вопросах исполнения международного права, с которыми в настоящее время сталкивается мир.

"Очень печально, что Иран при разрешении многих вопросов применяет однобокую политику", - добавил Т. Аббасов.

Говоря о нарушениях международного права Ираном, политолог также коснулся темы поставок Тегераном вооружения ведущей войну стране: "Иран компенсирует свои экономические потери, вызванные многолетними санкциями, продажей оружия. При этом Иран и Россия несут большую ответственность за все происходящее сейчас в Украине".

Эксперт считает, что многочисленные санкции в отношении иранских официальных лиц пока не дают никаких результатов.

"Хотя если официальный Тегеран будет дальше проявлять несговорчивость, безусловно, добром это не кончится", - сказал Т. Аббасов.

"Иран сейчас находится в состоянии международной изоляции, и ему нужно как можно больше дорожить отношениями с теми странами, с которыми еще имеется связь", - резюмировал политолог.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Главы МИД G7 отвергли информацию РФ о готовности Киева применить грязную бомбу
Главы МИД G7 отвергли информацию РФ о готовности Киева применить "грязную бомбу"
4 ноября 2022 г. 17:32
Глава МИД Великобритании: Продолжим работу с партнерами, чтобы Иран не получил ядерное оружие
Глава МИД Великобритании: Продолжим работу с партнерами, чтобы Иран не получил ядерное оружие
4 ноября 2022 г. 15:00
Португалия протестирует четырехдневную рабочую неделю
Португалия протестирует четырехдневную рабочую неделю
4 ноября 2022 г. 14:55
Си Цзиньпин на встрече с Шольцем выступил против применения ядерного оружия в Украине
Си Цзиньпин на встрече с Шольцем выступил против применения ядерного оружия в Украине
4 ноября 2022 г. 12:40
Reuters: Шольц не принял предложение Макрона поехать в Китай вместе
Reuters: Шольц не принял предложение Макрона поехать в Китай вместе
4 ноября 2022 г. 12:31
Южная Корея подняла ВВС в воздух в ответ на появление около 180 самолетов КНДР
Южная Корея подняла ВВС в воздух в ответ на появление около 180 самолетов КНДР
4 ноября 2022 г. 11:26
Главы МИД G7 призвали к мирному решению проблемы Тайваня
Главы МИД G7 призвали к мирному решению проблемы Тайваня
4 ноября 2022 г. 08:58
В Индии погибли не менее 11 человек при столкновении автобуса с грузовиком
В Индии погибли не менее 11 человек при столкновении автобуса с грузовиком
4 ноября 2022 г. 08:33
На Филиппинах погибли 152 человека из-за шторма Налджи
На Филиппинах погибли 152 человека из-за шторма "Налджи"
4 ноября 2022 г. 08:19
Правительство Нидерландов принесет извинения за эпоху рабства
Правительство Нидерландов принесет извинения за эпоху рабства
4 ноября 2022 г. 07:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi