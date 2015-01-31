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    Эксперт ИГ по химическому оружию уничтожен в ходе авиаудара

    Абу Малик являлся инженером по разработке химического оружия во время правления Саддама Хусейна

    Баку. 31 января. REPORT.AZ /Эксперт "Исламского государства" уничтожен на прошлой неделе в результате авиаудара американской коалиции в иракском Мосуле, сообщило сегодня центральное командование США, сообщает Report cо ссылкой на РБК.

    Убитый 24 января Абу Малик являлся инженером по разработке химического оружия во время правления Саддама Хусейна, в 2005 году он стал работать на иракское подразделение "Аль-Каиды", утверждают американские военные.

    Они считают, что "Исламское государство" могло с его помощью обзавестись арсеналом химического оружия.

    В заявлении центрального командования отмечается, что гибель Малика временно подорвет возможности "Исламского государства" по производству химического оружия и его применению против невинных людей.

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