Эксперт ИГ по химическому оружию уничтожен в ходе авиаудара

Баку. 31 января. REPORT.AZ /Эксперт "Исламского государства" уничтожен на прошлой неделе в результате авиаудара американской коалиции в иракском Мосуле, сообщило сегодня центральное командование США, сообщает Report cо ссылкой на РБК.

Убитый 24 января Абу Малик являлся инженером по разработке химического оружия во время правления Саддама Хусейна, в 2005 году он стал работать на иракское подразделение "Аль-Каиды", утверждают американские военные.

Они считают, что "Исламское государство" могло с его помощью обзавестись арсеналом химического оружия.

В заявлении центрального командования отмечается, что гибель Малика временно подорвет возможности "Исламского государства" по производству химического оружия и его применению против невинных людей.