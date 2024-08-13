Эксперт: Cегодня во Франции набирает обороты политический антисемитизм

Французские евреи обеспокоены будущим своих детей в этой стране, президент Эмманюэль Макрон уклоняется от решения проблемы.

Французские евреи обеспокоены будущим своих детей в этой стране, президент Эмманюэль Макрон уклоняется от решения проблемы.

Об этом французскому бюро Report заявил директор Международного совета по дипломатии и диалогу Эрик Гозлан.

По его словам, во Франции резко возросло количество инцидентов, связанных с оскорблениями и антисемитскими высказываниями в адрес евреев.

"Живущие во Франции евреи испытывают колоссальный страх и для этого у них есть ряд оснований. Пожилые люди боятся выходить на улицу в национальной одежде. Ученики вынуждены снимать еврейскую кипу, выходя из здания школы. Таксисты-евреи скрывают свои фамилии от пассажиров во время работы. Евреи не осмеливаются читать газеты и журналы на родном языке в метро или других общественных местах. Они боятся агрессивных выпадов и оскорблений", - заявил Э.Гозлан.

Председатель Совета заявил, что за минувший месяц тысячи евреев выразили намерение покинуть Францию: "Родители крайне обеспокоены будущим своих детей в этой стране. За несколько недель три тысячи семей обратились с тем, чтобы покинуть Францию".

Э.Гозлан выразил обеспокоенность нежеланием президента Франции решать проблему.

"Президент уклоняется от комментариев по поводу сложившейся ситуации, о серьезности которой знают полиция и органы внутренней безопасности. В такой ситуации президент должен обратиться к народу и призвать положить конец антисемитизму. Люди ждут реакции главы государства на эту проблему, но президент Франции молчит", - сказал Э.Гозлан.

По словам эксперта, политические группы подстрекают граждан страны против евреев: "Антисемитизм по отношению к евреям существовал всегда. И он связан с идеями крайне правых. Но сегодня во Франции возникла новая волна антисемитизма, и это политический антисемитизм. К сожалению, акции протеста во Франции проводятся при поддержке политических групп".