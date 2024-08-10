Эксперт: Азербайджан играет особую роль в процессах региональной интеграции стран ЦА

Проходящая в Астане VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики выглядит многообещающе.

Азербайджан играет особую роль в процессах региональной интеграции стран Центральной Азии.

Об этом Report сказал научный сотрудник Центра Евразийских Исследований им. Гейдара Алиева при университете Ибн Халдун Эльданиз Гусейнов, комментируя итоги состоявшейся в Астане встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики.

"Сейчас стоит важная задача: подключить к этому процессу и страны Южного Кавказа", - сказал Гусейнов.

По его мнению, реализуемые Казахстаном проекты направлены на рынок Европейского Союза. Это сближает регион Южного Кавказа и Центральной Азии, особенно в вопросах, связанных с экспортом нефти и газа, а также развития транспортных коридоров.

"Я считаю, что не нужно замыкать эти проекты только на ЕС, наша география дает нам возможность открывать рынок Афганистана, Ближнего Востока и Южной Азии. Азербайджану вместе со странами ЦА стоит рассмотреть возможность расширения горизонтов", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что помимо ориентирования своей внешней политики на крупных игроков, таких как Россия, Китай и ЕС, наши страны могут укреплять сотрудничество друг с другом, увеличивая количество инвестиций, развивая торговлю и сотрудничество в том числе в области обороны. Важность такого подхода, по мнению эксперта, продемонстрировали недавно прошедшие военные учения "Бiрлестiк".

"Нам стоит подумать о совместных проектах в сфере искусственного интеллекта, наращивания собственного производства со своими цепочками поставок", - сказал Гусейнов.

Говоря о сотрудничестве Азербайджана и Центральной Азии, эксперт отметил, что в настоящее время развитие наших отношений формируется в рамках ШОС, ОТГ и СНГ, поэтому говорить об отдельном формате Азербайджан + ЦА на сегодняшний день не представляется возможным, в силу многостороннего формата.