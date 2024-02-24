Эксперимент Сороса по поддержке "жалостливых" прокуроров обернулся катастрофой для США

Сорос нанес непоправимый ущерб правовой системе США, финансово поддерживая прокуроров для более "гуманного подхода к преступникам".

Сорос нанес непоправимый ущерб правовой системе США, финансово поддерживая прокуроров для более "гуманного подхода к преступникам".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье New York Post, посвященной американскому инвестору и филантропу венгерского происхождения Джорджу Соросу.

За 40 миллионов долларов - кругленькая сумма даже для одного из самых богатых людей - Джордж Сорос смог переделать правовую систему США, говорится в материале.

"Поддерживая прокуроров, обещавших не возбуждать уголовные дела, Сорос и связанные с ним организации помогали занять офисы окружным прокурорам, которые стремились превратить закон и порядок в анархию и беспорядок", - пишет автор статьи Мэт Палумбо.

По его словам, 75 прокуроров, поддерживаемых Соросом, смогли получить эти посты. В результате каждый пятый американец и половина жителей самых густонаселенных городов страны жили там, где работал окружной прокурор, поддерживаемый Соросом или разделявшим его идеологию.

Ущерб, нанесенный в результате этого, неизмерим, говорится в материале: "Воровство в магазинах и употребление наркотиков были декриминализированы, рецидивистов выпускали на свободу без залога, а число убийств, грабежей и изнасилований увеличилось в Балтиморе, Чикаго, Сан-Франциско, Нью-Йорке и других городах".

Хотя ситуация стала меняться в последнее время, впереди еще долгий путь, но суть ясна: эксперимент Сороса обернулся катастрофой для США.