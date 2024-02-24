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Эксперимент Сороса по поддержке "жалостливых" прокуроров обернулся катастрофой для США

Эксперимент Сороса по поддержке "жалостливых" прокуроров обернулся катастрофой для США Сорос нанес непоправимый ущерб правовой системе США, финансово поддерживая прокуроров для более "гуманного подхода к преступникам".
Другие страны
24 февраля 2024 г. 12:21
Эксперимент Сороса по поддержке жалостливых прокуроров обернулся катастрофой для США

Сорос нанес непоправимый ущерб правовой системе США, финансово поддерживая прокуроров для более "гуманного подхода к преступникам".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье New York Post, посвященной американскому инвестору и филантропу венгерского происхождения Джорджу Соросу.

За 40 миллионов долларов - кругленькая сумма даже для одного из самых богатых людей - Джордж Сорос смог переделать правовую систему США, говорится в материале.

"Поддерживая прокуроров, обещавших не возбуждать уголовные дела, Сорос и связанные с ним организации помогали занять офисы окружным прокурорам, которые стремились превратить закон и порядок в анархию и беспорядок", - пишет автор статьи Мэт Палумбо.

По его словам, 75 прокуроров, поддерживаемых Соросом, смогли получить эти посты. В результате каждый пятый американец и половина жителей самых густонаселенных городов страны жили там, где работал окружной прокурор, поддерживаемый Соросом или разделявшим его идеологию.

Ущерб, нанесенный в результате этого, неизмерим, говорится в материале: "Воровство в магазинах и употребление наркотиков были декриминализированы, рецидивистов выпускали на свободу без залога, а число убийств, грабежей и изнасилований увеличилось в Балтиморе, Чикаго, Сан-Франциско, Нью-Йорке и других городах".

Хотя ситуация стала меняться в последнее время, впереди еще долгий путь, но суть ясна: эксперимент Сороса обернулся катастрофой для США.

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Версия на азербайджанском языке Soros təcrübəsi ABŞ üçün fəlakətə çevrildi
Версия на английском языке Soros backlash: How US has turned against soft-on-crime prosecutors

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