Экс-замглавы Минэнергетики Кыргызстана подозревают в вымогательстве взятки

Бывший замминистра энергетики Кыргызстана Эркин Тавашаров задержан по подозрению в вымогательстве взятки.

Бывший замминистра энергетики Кыргызстана Эркин Тавашаров задержан по подозрению в вымогательстве взятки.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что он потребовал от одной из иностранных инвестиционных компаний $220 тыс. за содействие в открытии майнинговой фермы. Ради этого он подделал подпись министра энергетики.

13 февраля сотрудники ГУУР МВД задержали 45-летнего подозреваемого при получении части вымогаемой суммы в размере $20 тыс.

Возбуждено дело по статье "Вымогательство взятки в особо крупном размере" УК Кыргызстана. Следствие продолжается.