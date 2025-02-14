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Экс-замглавы Минэнергетики Кыргызстана подозревают в вымогательстве взятки

Экс-замглавы Минэнергетики Кыргызстана подозревают в вымогательстве взятки Бывший замминистра энергетики Кыргызстана Эркин Тавашаров задержан по подозрению в вымогательстве взятки.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 15:47
Экс-замглавы Минэнергетики Кыргызстана подозревают в вымогательстве взятки

Бывший замминистра энергетики Кыргызстана Эркин Тавашаров задержан по подозрению в вымогательстве взятки.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что он потребовал от одной из иностранных инвестиционных компаний $220 тыс. за содействие в открытии майнинговой фермы. Ради этого он подделал подпись министра энергетики.

13 февраля сотрудники ГУУР МВД задержали 45-летнего подозреваемого при получении части вымогаемой суммы в размере $20 тыс.

Возбуждено дело по статье "Вымогательство взятки в особо крупном размере" УК Кыргызстана. Следствие продолжается.

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