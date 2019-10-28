Экс-врио главы Кабмина Дагестана приговорили к 6,5 годам колонии

Лефортовский суд Москвы приговорил к 6,5 года колонии бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и к 5,5 года колонии его бывшего заместителя Раюдина Юсуфова по делу о растрате бюджетных средств в размере 40 млн рублей.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС, суд также взыскал с осужденных около 41 млн рублей в виде компенсации нанесенного ущерба.

Защита обвиняемых сообщила журналистам о намерении обжаловать приговор.

Им вменяется хищение в форме растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 40 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале.

Гамидов и Юсуфов не признали свою вину в совершении данного преступления. Для возмещения ущерба арестовано недвижимое имущество бывших чиновников, в том числе многочисленные жилые дома, квартиры, земельные участки и нежилые помещения. При обысках в домовладениях обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.