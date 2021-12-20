Экс-участница президентской гонки США заразилась коронавирусом

Сенатор от штата Массачусетс и бывшая соперница президента Джо Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов на выборах 2020 года Элизабет Уоррен объявила, что заразилась коронавирусом.

Сенатор от штата Массачусетс и бывшая соперница президента Джо Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов на выборах 2020 года Элизабет Уоррен объявила, что заразилась коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политик написала в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Я регулярно сдаю тесты на COVID, и, хотя ранее на этой неделе у меня был отрицательный тест, сегодня у меня оказался положительный результат", - сообщила она. Уоррен отметила, что заразилась, несмотря на то, что ранее была вакцинирована.

"К счастью, у меня только легкие симптомы, и я благодарна за защиту от серьезного течения болезни, которую дает вакцинация и ревакцинация", - добавила она.