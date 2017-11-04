Экс-телохранитель Трампа даст показания о поездке в Москву в 2013 году

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Экс-телохранитель президента США Дональда Трампа Кит Шиллер даст показания о поездке в Москву в 2013 году, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание Washington Post, К. Шиллер ответит на вопросы в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США 7 ноября. Ему зададут вопросы о досье на Трампа и отставке экс-главы ФБР Джеймса Коми.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения.