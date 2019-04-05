Экс-супруга богатейшего человека мира отсудила у него 35 млрд долларов США

Глава компании Amazon, богатейший человек в мире Джефф Безос и его жена Маккензи сообщили, что пришли к соглашению по разделу имущества после развода, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Согласно сообщению в Twitter, опубликованного супругой миллиардера, после расставания она получит более 35 миллиардов долларов.

В частности, в рамках достигнутого соглашения Маккензи Безос согласилась уступить мужу все акции газеты The Washington Post и аэрокосмической компании Blue Origin. За ней также остались 4% акций Amazon (четверть совместной доли) — их стоимость оценивается в 35,7 миллиарда долларов.

Напомним, что 4 апреля пара подала ходатайство о разводе, официальное решение ожидается в начале июля. После развода Маккензи Безос займет четвертое место в рейтинге богатейших женщин планеты по версии Bloomberg.