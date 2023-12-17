Экс-спикер палаты представителей США поддержит Трампа на выборах 2024 года

Бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти сообщил о намерении поддержать экс-президента Дональда Трампа на выборах 2024 года в США.
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"Я буду помогать независимо от того, участвую я в этом или нет. Я хочу, чтобы страна была успешной", — заявил Маккарти.
До этого в предвыборном штабе президента США Джо Байдена осудили высказывания экс-главы Белого дома Дональда Трампа относительно нелегальных мигрантов в США.
Сообщалось, что Трамп в субботу усилил свою провокационную риторику в отношении иммигрантов на митинге в Нью-Гэмпшире.