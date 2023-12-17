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Экс-спикер палаты представителей США поддержит Трампа на выборах 2024 года

Экс-спикер палаты представителей США поддержит Трампа на выборах 2024 года Бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти сообщил о намерении поддержать экс-президента Дональда Трампа на выборах 2024 года в США.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 17:12
Экс-спикер палаты представителей США поддержит Трампа на выборах 2024 года

Бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти сообщил о намерении поддержать экс-президента Дональда Трампа на выборах 2024 года в США.

Как предает Report, об этом Маккарти сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"Я буду помогать независимо от того, участвую я в этом или нет. Я хочу, чтобы страна была успешной", — заявил Маккарти.

До этого в предвыборном штабе президента США Джо Байдена осудили высказывания экс-главы Белого дома Дональда Трампа относительно нелегальных мигрантов в США.

Сообщалось, что Трамп в субботу усилил свою провокационную риторику в отношении иммигрантов на митинге в Нью-Гэмпшире.

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Версия на азербайджанском языке Konqresin Nümayəndələr Palatasının keçmiş sədri seçkidə Trampı dəstəkləyəcək

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