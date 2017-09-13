Экс-спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу назначен послом

София. 13 сентября. REPORT.AZ/ Бывший специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Херберт Залбер назначен послом Германии в Болгарии.

Как сообщает Восточно-Европейское бюро Report, занимавшийся разрешением конфликта в Нагорном Карабахе бывший специальный представитель заменил на новом посту Детлефа Лингемана.

Отметим, что Х. Залбер с 2014 года до августа 2017 года занимал пост специального представителя ЕС по Южному Кавказу. До этого, 63-летний дипломат занимал должности заместителя постоянного представителя Германии при НАТО и в Брюсселе.