 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Экс-спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу назначен послом

    Бывший специальный представитель заменил на новом посту Детлефа Лингемана

    София. 13 сентября. REPORT.AZ/ Бывший специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Херберт Залбер назначен послом Германии в Болгарии.

    Как сообщает Восточно-Европейское бюро Report, занимавшийся разрешением конфликта в Нагорном Карабахе бывший специальный представитель заменил на новом посту Детлефа Лингемана.

    Отметим, что Х. Залбер с 2014 года до августа 2017 года занимал пост специального представителя ЕС по Южному Кавказу. До этого, 63-летний дипломат занимал должности заместителя постоянного представителя Германии при НАТО и в Брюсселе.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi