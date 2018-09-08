Экс-советника Трампа приговорили к 14 дням тюрьмы

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Бывший советник штаба действующего президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос приговорён к двум неделям тюремного заключения за ложные показания ФБР по делу о «российском вмешательстве».
Как передает Report, б этом сообщает Associated Press.
В октябре 2017 года сообщалось, что Пападопулос признал вину в даче ложных показаний агентам Федерального бюро расследований (ФБР).
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