Экс-советника президента Нигерии обвинили в краже двух миллиардов долларов США

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Президент Нигерии Мухаммад Бухари обвинил бывшего советника по вопросам национальной безопасности в краже двух миллиардов долларов, предназначенных для покупки оружия и борьбы с радикальной группировкой "Боко Харам", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Власти Нигерии обвиняют Самбо Дасуки, являвшегося одним из ключевых советников бывшего президента страны Гудлака Джонатана, в заключении мнимых контрактов на покупку 12 вертолетов, 4 военных самолетов и боеприпасов, которые так и не были получены.

Согласно данным, Дасуки отказывается отвечать на вопросы и уже больше недели находится под домашним арестом. По данным нынешнего советника Бухари Феми Адесина, президент приказал арестовать еще несколько человек, имеющих отношение к скандалу.