Экс-советник Трампа признался во встречах с российскими чиновниками в Москве

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Экс-советник Дональда Трампа по внешней политике во время президентской кампании Картер Пейдж признался во встречах с российскими чиновниками в Москве летом 2016 года, передает Report со ссылкой на РБК.

Давая показания на слушаниях в комитете по разведке конгресса США, Пейдж отметил, что эти встречи "не имели большого значения", хотя среди тех, с кем пересекался в Москве экс-советник Трампа, была "серьезная фигура". Имени этого человека Пейдж не назвал.

"Я имел очень короткие встречи с парой человек. Так было", - заявил К. Пейдж.

До дачи показаний в конгрессе К. Пейдж отрицал встречи с представителями российской власти и бизнеса во время предвыборной кампании Трампа. Он рассказывал, что в июле 2016 года Москве встречался "преимущественно с учеными".