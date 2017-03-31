Экс-советник Трампа опроверг сообщения о связях с Россией

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Картер Пейдж назвал ложью утверждения о том, что поддерживал связи с Россией, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Я не делал ничего такого, что можно было даже представить себе как какую-то помощь России", - заявил К. Пейдж в интервью телеканалу Fox News.

"Все дискуссии на тему влияния со стороны российского правительства на выборы в США блекнут в сравнении с намного более мощным влиянием американского правительства в попытках навредить тогда еще кандидату в президенты Трампу. Это негативное влияние полностью основывалось на лжи, и продолжает бросать мрачную тень на США в целом", - добавил он.