Экс-советник главы Пентагона заявил, что США за два часа до ударов предупредили Иран

Вашингтон предупредил Тегеран о намерении нанести удары по иранским ядерным объектам за два часа до начала атаки.

Вашингтон предупредил Тегеран о намерении нанести удары по иранским ядерным объектам за два часа до начала атаки.

Как передает Report , об этом в соцсети Х написал бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Хотелось бы внести ясность. США за два часа до ударов по ядерным объектам предупредили Иран об атаке", - отметил он.

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявлял, что власти исламской республики до последнего момента не знали, что США собираются нанести удары по ядерным объектам Ирана. Трамп также говорил, что никто не мог представить, что США атакуют ядерный объект в Фордо, так как он считался непробиваемым.