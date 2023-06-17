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Экс-советник главы Пентагона: НАТО может вмешаться в конфликт в Украине

Экс-советник главы Пентагона: НАТО может вмешаться в конфликт в Украине НАТО может официально вмешаться в украинский конфликт.
Другие страны
17 июня 2023 г. 00:42
Экс-советник главы Пентагона: НАТО может вмешаться в конфликт в Украине

НАТО может официально вмешаться в украинский конфликт.

Как передает Report, об этом экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Запад не желает признавать поражение в противостоянии с Россией. Поэтому США могут пойти на еще большую эскалацию конфликта, указал он.

Макгрегор допустил, что лидеры страны Европы вместе с администрацией президента Соединенных Штатов Джо Байдена, опасаясь за свое политическое будущее, решатся на прямое столкновение с РФ. Этот момент могут приблизить возможные поставки Киеву истребителей F-16, добавил бывший советник.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı polkovnik: "NATO Ukraynadakı müharibəyə rəsmən müdaxilə edə bilər"

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