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    Экс-сотрудник ЦРУ арестован за хранение секретных данных

    Ли грозит до 10 лет тюремного заключения

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В США бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) арестован по обвинению в незаконном хранении информации, имеющей отношение к национальной обороне.

    Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом сообщили в министерстве юстиции во вторник.

    Бывший сотрудник ЦРУ 53-летний Джерри Чунь Шинь Ли был арестован во вторник в Нью-Йорке в аэропорту им. Дж. Кеннеди.

    Согласно прокурорам, Ли – натурализованный гражданин США, живущий в Гонгконге, в Китае. В управлении Ли начал работу в 1994 году и подписал многочисленные документы о неразглашении секретной информации, к которой у него был допуск.

    Некоторые сотрудники управления считают, что Ли ответственен за помощь китайскому правительству за выявление информаторов ЦРУ в этой стране. В мае прошлого года сообщалось, что около 20 сотрудников ЦРУ было убито или заключено в тюрьму китайскими властями в период с 2010 по 2012 год.

    Ли грозит до 10 лет тюремного заключения.

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