Экс-сотрудник ЦРУ арестован за хранение секретных данных

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В США бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) арестован по обвинению в незаконном хранении информации, имеющей отношение к национальной обороне.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом сообщили в министерстве юстиции во вторник.

Бывший сотрудник ЦРУ 53-летний Джерри Чунь Шинь Ли был арестован во вторник в Нью-Йорке в аэропорту им. Дж. Кеннеди.

Согласно прокурорам, Ли – натурализованный гражданин США, живущий в Гонгконге, в Китае. В управлении Ли начал работу в 1994 году и подписал многочисленные документы о неразглашении секретной информации, к которой у него был допуск.

Некоторые сотрудники управления считают, что Ли ответственен за помощь китайскому правительству за выявление информаторов ЦРУ в этой стране. В мае прошлого года сообщалось, что около 20 сотрудников ЦРУ было убито или заключено в тюрьму китайскими властями в период с 2010 по 2012 год.

Ли грозит до 10 лет тюремного заключения.