Экс-сотрудница Белого дома рассказала, как Трамп съел секретный документ

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Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Бывшая директор по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением Омароса Маниголт-Ньюман рассказала, что президент США Дональд Трамп в 2017 году съел записку с "деликатной" информацией.

Как сообщает Report, на выдержку из книги "Разрушенный: инсайдерская информация о Белом доме Трампа" обратила внимание газета The Washington Post.

"Я видела, как он засунул себе в рот записку. Учитывая, что Трамп всегда был достаточно брезгливым человеком, я была удивлена тем, что он жевал и проглатывал бумагу", — цитирует издание Ньюман.

Экс-сотрудница Белого дома уточнила, что инцидент произошёл после встречи американского лидера со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете и, судя по поведению Трампа, речь явно шла о чём-то "деликатном".

При этом в администрации президента историю бывшей сотрудницы опровергли.

"Нет никаких доказательств того, что он жевал бумагу, и несколько сотрудников Белого дома посмеялись над этим предположением и заявили, что это неправда", — отмечает издание.

Между тем журналисты отмечают, что из Белого дома Ньюман уволили со скандалом и она могла слукавить.