Экс-сенатор Гаити признал вину в сговоре с целью убийства президента страны

Бывший гаитянский сенатор Джон Джоэль Джозеф в федеральном суде Майами (штат Флорида) признал вину по трем пунктам в деле об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года.

Бывший гаитянский сенатор Джон Джоэль Джозеф в федеральном суде Майами (штат Флорида) признал вину по трем пунктам в деле об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года.

Как передает Report , об этом сообщила газета Miami Herald.

По ее сведениям, экстрадированный в прошлом году из Ямайки в Майами обвиняемый признал себя виновным в том, что "вступил в сговор с целью убийства президента своей страны" и встречался с заговорщиками в своем доме в окрестностях Порт-о-Пренсе накануне того, как они "приступили к выполнению миссии по убийству президента Моиза".

Он также признал, что помог приобрести транспортные средства и достать огнестрельное оружие. Как отмечает издание, бывший гаитянский политик рассчитывал занять пост премьер-министра при преемнике Моиза.

Вынесение приговора назначено на 19 декабря этого года.

Напомним, что после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс., ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка в Гаити ухудшилась. Совет Безопасности ООН в начале октября принял резолюцию о создании вооруженной миссии по содействию безопасности.