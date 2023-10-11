О нас

Экс-сенатор Гаити признал вину в сговоре с целью убийства президента страны

Экс-сенатор Гаити признал вину в сговоре с целью убийства президента страны Бывший гаитянский сенатор Джон Джоэль Джозеф в федеральном суде Майами (штат Флорида) признал вину по трем пунктам в деле об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года.
Другие страны
11 октября 2023 г. 03:41
Экс-сенатор Гаити признал вину в сговоре с целью убийства президента страны

Бывший гаитянский сенатор Джон Джоэль Джозеф в федеральном суде Майами (штат Флорида) признал вину по трем пунктам в деле об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщила газета Miami Herald.

По ее сведениям, экстрадированный в прошлом году из Ямайки в Майами обвиняемый признал себя виновным в том, что "вступил в сговор с целью убийства президента своей страны" и встречался с заговорщиками в своем доме в окрестностях Порт-о-Пренсе накануне того, как они "приступили к выполнению миссии по убийству президента Моиза".

Он также признал, что помог приобрести транспортные средства и достать огнестрельное оружие. Как отмечает издание, бывший гаитянский политик рассчитывал занять пост премьер-министра при преемнике Моиза.

Вынесение приговора назначено на 19 декабря этого года.

Напомним, что после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс., ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка в Гаити ухудшилась. Совет Безопасности ООН в начале октября принял резолюцию о создании вооруженной миссии по содействию безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Главы военных ведомств США и Израиля провели телефонный разговор
Главы военных ведомств США и Израиля провели телефонный разговор
11 октября 2023 г. 02:56
США и Венесуэла близки к соглашению по смягчению санкционного режима
США и Венесуэла близки к соглашению по смягчению санкционного режима
11 октября 2023 г. 01:42
Блинкен 11-12 октября посетит Израиль
Блинкен 11-12 октября посетит Израиль
10 октября 2023 г. 23:42
Конгрессмены США предложили выделить $2 млрд на ПВО Израиля
Конгрессмены США предложили выделить $2 млрд на ПВО Израиля
10 октября 2023 г. 23:16
США могут направить второй авианосец в Израиль
США могут направить второй авианосец в Израиль
10 октября 2023 г. 22:14
Глава Минобороны Израиля: Переходим к полномасштабному наступлению
Глава Минобороны Израиля: Переходим к полномасштабному наступлению
10 октября 2023 г. 21:28
Армия Израиля заявила о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС
Армия Израиля заявила о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС
10 октября 2023 г. 19:56
В ДР Конго бандиты напали на золотой рудник, есть погибшие и раненые
В ДР Конго бандиты напали на золотой рудник, есть погибшие и раненые
10 октября 2023 г. 19:45
Президент Польши принял отставку двух командующих ВС
Президент Польши принял отставку двух командующих ВС
10 октября 2023 г. 19:30
ЕС выделит €3,5 млн на помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану
ЕС выделит €3,5 млн на помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану
10 октября 2023 г. 17:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi