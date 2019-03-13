Экс-руководитель предвыборного штаба Трампа приговорен к 3,5 годам тюрьмы

Суд округа Колумбия приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта в среду к 3,5 годам тюрьмы и штрафу в размере более 6 миллионов долларов за незарегистрированную работу лоббистом и давление на свидетелей.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Пол Манафорт приговаривается к 60 месяцам по первому эпизоду, однако часть этого срока накладывается на 30 месяцев приговора в Виргинии", - сказала судья Эйми Джексон.

Первый эпизод включает сговор с целью сокрытия счетов и уклонение от налогов.

По второму эпизоду, который связан с противодействием правосудию, Манафорту дали 13 месяцев.

Кроме того, учитывая размер сокрытых от налогообложения средств, судья постановила, что Манафорт должен выплатить однократно реституцию в размере 6 миллионов долларов.