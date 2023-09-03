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Экс-разведчик США назвал деколонизацию Африки угрозой для Франции

Экс-разведчик США назвал деколонизацию Африки угрозой для Франции Процесс деколонизации в Африке станет серьезной угрозой для Франции.
Другие страны
3 сентября 2023 г. 18:22
Экс-разведчик США назвал деколонизацию Африки угрозой для Франции

Процесс деколонизации в Африке станет серьезной угрозой для Франции.

Как передает Report, такое мнение выразил бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

"То, что сейчас происходит в Габоне, представляет собой продолжительную манифестацию процесса деколонизации в Африке, особенно в отношении Франции", - сказал он.

По словам Риттера, события на африканском континенте особенно заметно отразятся на Париже, который продолжает доминировать над своими бывшими колониями на континенте, контролируя их в экономическом, политическом и военном планах. К тому же, Габон для Франции был источником урана и дал ей независимость от США в сфере ядерной энергетики.

Над Францией нависла экзистенциальная угроза, считает Риттер. "Франция имеет широкие экономические связи с Африкой, резкое разрушение которых скажется на политике, поскольку французские политические элиты заработали свое состояние благодаря длительной эксплуатации Африки", - предупредил эксперт. "Я считаю, что Африка просыпается и начинает понимать, что жители Мали, Буркина-Фасо, Гвинеи, Нигера, Габона и других стран погрязли во внутреннем хаосе и нищете, в то время как политические и экономические элиты процветают", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş Amerika kəşfiyyatçısı: “Afrikada müstəmləkəsizləşdirmə prosesi Fransa üçün ciddi təhlükə olacaq”

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