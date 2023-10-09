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Экс-разведчик Риттер: Увлечение ИИ стало причиной неспособности предсказать атаку ХАМАС

Экс-разведчик Риттер: Увлечение ИИ стало причиной неспособности предсказать атаку ХАМАС Увлечение разведки Израиля искусственным интеллектом (ИИ) стало причиной ее неспособности предсказать атаку ХАМАС.
Другие страны
9 октября 2023 г. 09:15
Экс-разведчик Риттер: Увлечение ИИ стало причиной неспособности предсказать атаку ХАМАС

Увлечение разведки Израиля искусственным интеллектом (ИИ) стало причиной ее неспособности предсказать атаку ХАМАС.

Как передает Report, об этом заявил бывший разведчик армии США Скотт Риттер в статье для Consortium News.

По его словам, открытое хвастовство Израиля ролью ИИ в операции "Страж стен" (название операции в секторе Газа в 2021 году) стало фатальной ошибкой.

В итоге ХАМАС смог взять под контроль поток информации, собираемый Израилем, полагает Риттер.

"Израильское подразделение радиоэлектронной разведки потратило миллиарды долларов на сбор самых разнообразных разведданных в секторе Газа: звонков, электронных писем, текстовых сообщений", - сказал он.

Разведчик пояснил, что такой объем разведданных уже не мог обрабатываться стандартными методами анализа, основанными на человеческом разуме. Поэтому Израиль и сделал ставку на ИИ, который успешно использовал в операции "Страж стен", сказал он.

"Однако, именно открытое использование Израилем такого рода возможностей и могло стать причиной ухода ХАМАС в тень. Не исключено, что палестинское движение сохраняло прежний уровень коммуникаций, чтобы не вызывать подозрений, но при этом придерживалось тщательно продуманного плана дезинформации. Не исключено, что точно также ХАМАС сохранял и свою активность, чтобы израильские алгоритмы ИИ были уверены, что ничего странного не происходит", - заключил аналитик.

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