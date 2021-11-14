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Экс-принцесса Японии Мако с супругом вылетели в США

Экс-принцесса Японии Мако с супругом вылетели в США Старшая дочь наследного принца Японии Акисино, бывшая принцесса Мако и ее супруг Кэй Комуро вылетели из токийского международного аэропорта Ханэда в США, где будут жить после состоявшегося в конце октября бракосочетания.
Другие страны
14 ноября 2021 г. 10:29
Экс-принцесса Японии Мако с супругом вылетели в США

Старшая дочь наследного принца Японии Акисино, бывшая принцесса Мако и ее супруг Кэй Комуро вылетели из токийского международного аэропорта Ханэда в США, где будут жить после состоявшегося в конце октября бракосочетания.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Киодо.

Ранее японские СМИ отмечали, что, Кэй Комуро должен был вылететь в США еще на прошлой неделе, однако его поездка была перенесена в связи с кончиной дедушки Мако. Также стало известно, что пара уже подобрала для себя жилье в США, однако подробности неизвестны.

Бывшая принцесса Мако и Кэй Комуро официально зарегистрировали брак 26 октября. Документы в муниципалитет токийского района Сибуя были поданы от имени пары представителем Управления императорского двора. На следующий день в домовой книге дворца была сделана соответствующая запись о том, что Мако вышла из состава императорской семьи.

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