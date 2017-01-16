Экс-президенту Румынии предъявлено обвинение в преступлении против человечества

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Военная прокуратура Румынии официально предъявила обвинение в преступлении против человечества бывшему президенту страны Иону Илиеску по делу о привлечении шахтеров к разгону антиправительственной манифестации в Бухаресте 13-15 июня 1990 года, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Против Илиеску возбуждено уголовное преследование. Он получил статус обвиняемого. В настоящее время мы занимаемся подготовкой защиты", - сообщил представителям прессы адвокат экс-президента Андрей Джорджеску.

Сам бывший глава государства, который провел в прокуратуре около часа, отказался разговаривать с журналистами.