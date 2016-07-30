Экс-президенту Бразилии предъявлено обвинение по делу Petrobras

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Прокуратура Бразилии предъявила обвинения бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве за попытку препятствовать следствию по делу о хищениях в государственной нефтегазовой компании Petrobras, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Обвинения также предъявлены еще пяти подозреваемым. Они, по версии следствия, вместе с да Силвой пытались подкупить бывшего топ-менеджера Petrobras Нестора Серверо. Они предлагали взятку в размере 250 тыс. реалов (77 тыс. долларов США) за отказ от показаний против участников дела о коррупции в Petrobras.

В марте этого года прокуратура Бразилии уже предъявляла обвинения да Силве. Тогда его подозревали в отмывании государственных средств.