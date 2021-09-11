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Экс-президенту Перу предъявили новые обвинения

Экс-президенту Перу предъявили новые обвинения Прокуратура Перу обвинила экс-президента Пабло Кучински в коррупции при помиловании другого бывшего главы государства Альберто Фухимори, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
11 сентября 2021 г. 09:17
Экс-президенту Перу предъявили новые обвинения

Прокуратура Перу обвинила экс-президента Пабло Кучински в коррупции при помиловании другого бывшего главы государства Альберто Фухимори, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Прокурор Сораида Авалос обвинил Педро Пабло Кучински за его действия как президента страны, а именно предоставление помилования Альберто Фухимори в 2017 году в обмен на избежание импичмента", - отмечает агентство.

Согласно документам, представленным в конгресс страны, Кучински обвиняется в преступлении против государственного управления, в торговле влиянием, в подкупе.

В декабре 2017 года Фухимори, приговоренный к 25 годам тюрьмы за коррупцию, был помилован президентом Кучински по гуманитарным основаниям из-за болезни. Однако в 2018 году Верховный суд Перу отменил это решение.

Кучински также обвиняют в отмывании активов с отягчающими обстоятельствами, он находится под домашним арестом.

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