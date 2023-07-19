Экс-президенту Молдовы продлили запрет покидать страну еще на 60 дней

Высшая судебная палата Молдовы продлила еще на 60 дней запрет покидать территорию страны бывшему президенту, лидеру Партии социалистов Республики Молдова Игорю Додону.

Высшая судебная палата Молдовы продлила еще на 60 дней запрет покидать территорию страны бывшему президенту, лидеру Партии социалистов Республики Молдова Игорю Додону.

Как передает Report, об этом политик ТАСС после заседания суда.

"Высшая судебная палата продлила запрет на выезд из страны еще на 60 дней", - сказал экс-президент. Он подчеркнул, что не собирается покидать Молдову и считает обвинения прокуратуры "бездоказательными".

"После полугодового домашнего ареста почти год - подписка о невыезде. Цель - прессовать оппозицию. Но, несмотря на это, я продолжу готовить партию к осенним выборам в местные органы власти", - отметил Додон.

Додона задержали в конце мая прошлого года, против него выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и даже неправильном предоставлении медицинской справки одному из его детей. По данным адвокатов, заведено восемь уголовных дел, три из которых направлены в суды.

Экс-президент заявил, что располагает доказательствами своей невиновности. Он считает, что за его арестом стоят президент страны Майя Санду и проевропейская Партия действия и солидарности, которые хотят ослабить крупнейшую в стране оппозиционную партию.