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Экс-президенту Кыргызыстана предъявили обвинение в организации беспорядков

Экс-президенту Кыргызыстана предъявили обвинение в организации беспорядков Правоохранительные органы Кыргызыстан предъявили экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву еще два обвинения - в организации массовых беспорядков в Бишкеке и покушении на насильственный захват власти в начале октября прошлого года
Другие страны
15 сентября 2021 г. 10:56
Экс-президенту Кыргызыстана предъявили обвинение в организации беспорядков

Правоохранительные органы Кыргызстана предъявили экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву еще два обвинения - в организации массовых беспорядков в Бишкеке и покушении на насильственный захват власти в начале октября прошлого года.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил адвокат бывшего главы киргизского государства Сергей Слесарев.

"Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков в столице в начале октября прошлого года и попытке покушения на насильственный захват власти", - сказал он. Защитник отметил, что в первые дни волнений бывший президент находился под стражей и физически не мог принимать участие в организации беспорядков.

Вместе с Атамбаевым в данном деле также фигурируют экс-глава президентской администрации Фарид Ниязов, бывший охранник экс-президента Канат Сагымбаев, а также экс-замминистра МВД Курсан Асанов.

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Версия на азербайджанском языке Qırğız Respublikasının sabiq prezidentinə qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb

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