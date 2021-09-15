Экс-президенту Кыргызыстана предъявили обвинение в организации беспорядков

Правоохранительные органы Кыргызыстан предъявили экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву еще два обвинения - в организации массовых беспорядков в Бишкеке и покушении на насильственный захват власти в начале октября прошлого года

Правоохранительные органы Кыргызстана предъявили экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву еще два обвинения - в организации массовых беспорядков в Бишкеке и покушении на насильственный захват власти в начале октября прошлого года.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил адвокат бывшего главы киргизского государства Сергей Слесарев.

"Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков в столице в начале октября прошлого года и попытке покушения на насильственный захват власти", - сказал он. Защитник отметил, что в первые дни волнений бывший президент находился под стражей и физически не мог принимать участие в организации беспорядков.

Вместе с Атамбаевым в данном деле также фигурируют экс-глава президентской администрации Фарид Ниязов, бывший охранник экс-президента Канат Сагымбаев, а также экс-замминистра МВД Курсан Асанов.