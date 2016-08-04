Экс-президенту Израиля повторно отказали в досрочном освобождении

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Израильские власти повторно отказали в досрочном освобождении экс-президенту страны Моше Кацаву, отсидевшему две трети семилетнего срока за изнасилование, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По итогам состоявшегося сегодня заседания комиссия по помилованиям Управления тюрем объявила, что пока не видит оснований для пересмотра своего апрельского решения. Тогда Кацаву было впервые отказано в УДО на основании того, что он "отрицает вину, не выказывая ни раскаяния, ни сочувствия к жертвам своих преступлений".

Кацав был приговорен окружным судом Тель-Авива к семи годам заключения по обвинению в двух случаях изнасилования своей подчиненной, сексуальных домогательствах, непристойном поведении и попытках препятствовать следствию. Он стал первым главой еврейского государства, оказавшимся за решеткой. Отбывать наказание Кацав начал в декабре 2011 года. Бывший президент продолжает настаивать на своей невиновности.