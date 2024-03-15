Экс-президенту Чехии Земану сделали операцию

Экс-президенту Чехии Милошу Земану в пражской больнице "Мотол" была проведена операция из-за обнаружения тромба в ноге.

Экс-президенту Чехии Милошу Земану в пражской больнице "Мотол" была проведена операция из-за обнаружения тромба в ноге.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на пресс-секретаря клиники Павлину Данкову.

"Он [Земан] был госпитализирован из-за осложнений, связанных с внезапным прекращением кровоснабжения в области нижней конечности, вызванным тромбом, и по этой причине ему сделали операцию", - сказала Данкова.

По данным ČTK, тромб был обнаружен во время проведения планового медицинского обследования экс-президента.

Земан, которому 28 сентября исполнится 80 лет, страдает диабетом, другими хроническими заболеваниями и передвигается на инвалидном кресле. При этом он постоянно подчеркивает, что чувствует себя здоровым с учетом возраста.